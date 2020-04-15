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﻿翠絲過兩關——精神威爭勝要角

2020-04-15 列印
　　大摩的練馬生涯接近尾聲，旗下戰馬只要狀態到位，勢必拼盡無保留。第六場「壽臣」在港首捷於四班建功，本以為牠材料有限，誰不知升班後能再添兩W，上仗贏來更清風送爽，姿態從容。今次再爭勝途，重遇剛戰的二三名馬，其餘對手亦不見突出，再勝一仗不足為奇。

　　第九場「精神威」剛於打吡大賽跑第五，當日排五檔全程慳位之餘，直路走內疊亦賺了地利，但始終跑田草並非強項，有此表現絕對收貨。而幸運的是，本身蝕分跑贏其後上名的「勇猛神駒」及「駿龍駒」，居然不用加分，幕後應心中暗笑。今次回師谷草更合發揮，千八米亦早已證明夠長力扳到，乃今場爭勝要角。

珊翠絲
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