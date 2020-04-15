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﻿健談馬事——眾善積福最值博

2020-04-15 列印
　　第一場五班一六五○米。「星河戰駒」與「明德之星」都是搏極未贏之馬，新勝的「創紀錄」今仗加磅、換人兼一檔變八檔，你覺得穩陣嗎？睇法可能因人而異，但都唔算值博。「眾善積福」雖欠谷草賽績，但上仗泥戰已證明有足夠長力，初跑一哩遇上1分14秒52快步速，跟得急都頂到尾，今次改爭谷草同程，換黃俊及再減六磅，抽埋一檔，同場快放馬又少，賺形勢機會好大，遠比上述熱門值博！

　　第九場二班千八米。「傑彩繽紛」由一三一磅變一二一磅，同場幾匹重磅馬普遍欠銳，未必讓得起，莫雷拉隔年幾後再騎，更顯戰意。

子健
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