﻿重點出擊——噴火龍形勢有利

上日的四班千四分拆兩組，筆者不太清楚馬會安排馬匹的分場準則，但明顯是第五場充斥較多前置型馬，尤其是「再享耆成」在陣，令馬迷評估步速形勢較容易。但站在練馬師立場，若部署了一匹均速馬準備搏殺，則未跑先輸了！



今晚第六場三班千二米，形勢有點似剛周日的第五場，除了排外檔必採取主動的「加州得迅」，還有「富萬家」及「勝利在手」，故筆者估計今場形勢有利後追，「噴火龍」機會值得看俏。



「噴火龍」今季已不止一次在強項千四得個追字，尤其408場次與「廣陵王」奪平頭殿軍一役，沿途走位毫無瑕疵，明顯是現評分不足以在千四爭勝！霍利時也曾在季初部署馬兒轉戰谷草一哩謀突破，但所遇對手多是「轉數高」一類路程專家，爭勝只有難上加難。雖然今次是初跑谷草千二，但預期有快步速兼對手較弱，有力打開今季勝門。



安西教練