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﻿馬場浮世繪——容天鵬合進二百W

2020-04-16 列印
　　容天鵬昨晚憑「合進駒」食頭胡，而此場頭馬亦是他在港從練的第二百W，認真可喜可賀，賽後練者表示這是自己的一個里程碑，非常值得高興，美中不足的是因為疫情關係，所以未能影張頭馬靚相留念。

馬場浮世繪
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