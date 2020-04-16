﻿潘頓三W姚廄返榜首

昨晚谷草舉行九場賽事，潘頓憑文廄「善傳萬里」、姚廄「鼓浪順風」及方廄「與龍共舞」中三元，自己成為騎師王，亦助姚本輝重奪榜首位置。其餘告東尼勝出「加州雷電」及「熱血鬥士」起孖，為前駒建功的田泰安則另贏「合進駒」，同告梅開二度。



昨晚雷神食白果，反觀潘頓憑「善傳萬里」、「鼓浪順風」及「與龍共舞」贏三W，並且成為騎師王。而田泰安則憑「合進駒」及「加州雷電」起孖，他為後駒贏馬後表示：田泰安：「由於賽前擬定『加州雷電』以主動跑法爭勝，所以入閘前我也不敢怠慢，策騎牠打圈熱身，結果證明奏效，座騎出閘迅速後順利貼欄放領，並且維持勁勢過終點，表現相當出色，以其今場演出推斷，相信加分後仍有機會再捷。」



至於「合進駒」練者容天鵬說：「『合進駒』來投時很多病痛，我很感謝馬主肯付出耐性等待。目前此駒已經康復，今仗路程和檔位都合適，結果終於取勝。」



另外，賀銘年繼剛戰起孖後，昨晚首度跑谷草又交出頭馬，憑「長友之星」爆十二倍W，練者何良說：「『長友之星』目前評分有競爭力，但馬性比較慢熱，上仗跑泥地直路受阻敗不作準，我以為谷草牠也能勝任，因此轉來一試，結果成功補中。至於賀銘年今仗依足策騎指示發揮，是有實力的騎師。」



其餘巫顯東和黃俊兩位小將昨晚也有馬贏，前者憑「天賜寶」爆三十九W，練者徐雨石指出：「『天賜寶』上仗的表現令我很失望，今仗贏馬則屬驚喜，出閘後巫顯東完全遵從策騎指示，打幾鞭讓此駒跟前跑，最終憑輕磅的優勢取勝。」



而黃俊則為「美麗躍動」半冷開齋，練者羅富全透露：「『美麗躍動』以往很膽小，若放不到頭，末段便容易力弱，但今季情況有改善，陣上稍留亦可。今仗此駒排靚檔，配黃俊減五磅亦有幫助，再者出閘夠爽，早段很從容便能跟前跑。」



另一方面，受新冠肺炎疫情影響而暫停賽馬的南非和法國，均計畫下月復賽，即使屆時要閉門作賽亦在所不惜。法國馬會希望最快在下月四日復賽，因自上月十七日停賽後，馬場、馬主和其他賽馬從業員損失太大，但總統馬克龍認為五月十一日封城令結束後較合適，且只可閉門進行，而法國禁止人群聚集的禁令則到七月十一日才完結。



南非方面，當地的封城令已延長至本月底，幾個賽馬部門要求在五月復賽，因賽事已停擺五個星期，多項大賽都要改期。



此外，至今十二戰十勝的澳洲最佳三歲馬「鱷血」Alligator Blood，今年一月贏出神奇百萬堅尼後，尿液樣本含禁藥Altrenogest，之後再驗亦如此，所以昆士蘭賽馬會將展開聆訊，如裁定該駒練馬師范迪祺須負責，其頭馬資格會被取消，超過六百萬元獎金沒收。不過該駒其中一位成員是律師馬主，則準備就有關禁藥條例本身充滿矛盾而向當局作出挑戰，務求馬兒成績不受影響。



記者：文傑、亨利