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馬場浮世繪——金鎗六十避戰女皇盃兼歇暑

2020-04-17 列印
  呂健威於周三晚的跑馬地夜賽中確認，旗下鎮倉寶「金鎗六十」既不會於四月二十六日舉行的一級賽女皇盃上陣，兼會提早歇暑。

  呂健威說：「『金鎗六十』今季已屢創佳績，我們覺得牠需要休息，以重新培養新鮮感，令心智更為成熟。故此牠將會提早歇暑，之後再為下季賽事作好準備。」「金鎗六十」橫掃今季的四歲馬經典賽事系列，季內七戰七勝未嘗一敗，表現出色。

馬場浮世繪

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