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馬場浮世繪——英國賽馬復跑暫無期 

2020-04-17 列印
  受新冠肺炎疫情影響，英國自三月十八日開始暫停賽馬。英國賽馬會本來打算在五月一日恢復跑馬，然而周三另發通告，表示暫無復賽日期，但如屆合適時間並與政府部門研究後，便會先恢復閉門賽馬，估計最快要至六月份，才會考慮讓公眾馬迷入場。

馬場浮世繪

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