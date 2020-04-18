﻿馬場浮世繪——鐵鳥翱天誓破數據

不過有兩個數據對「鐵鳥翱天」不利，首先此賽近年趨勢是對排內檔及大外檔馬不利，尤其是排一、二檔馬，近五年從未闖入三甲。此外，對上七屆此賽跑入三甲的二十一匹賽駒中，只有四匹體重低於四百八十公斤（約一○五六磅），「鐵鳥翱天」的磅重只有一○三○磅。
不過，「鐵鳥翱天」乃去年日本最佳兩歲雄馬，實力毋庸懷疑。而去屆盟主「農神節慶」亦是先在去年十二月贏希望錦標，然後再贏出此賽。且看「鐵鳥翱天」今次能否打破數據，跨季勝出兩場一級賽。
馬場浮世繪
新冠肺炎疫情下，小心防疫用品陷阱。海關過去近三個月展開代號「守護者」行動，針對店舖違法賣不良口罩，巡邏及試購多款口罩及化驗，繼上月中公佈四款含菌量超標的外科口罩，最近一批二十四個口罩化驗有結果，再有四...
2020-04-18
深圳海關所屬皇崗、文錦渡、大鵬、深圳灣等海關連續查獲多宗偽瞞報醫療物資出口案件，其中涉及口罩、防護服、護目鏡等醫療物資，其中涉及逾千萬個口罩。 據新華社周四報道指，深圳文錦渡海關表示於本月十四日，在貨...
2020-04-18
「N號房」事件的調查進行有新進展。據韓聯社報道，周五上午南韓警方將「N號房」事件趙周斌（音譯）的共犯姜勳（音譯）送交檢方，並將其公開示眾。姜勳一直低頭並連聲道歉「對不起，對不起，我真心謝罪」。 據報道...
2020-04-18
據星島地產網報道，經濟前景未明，有業主減價沽貨套現，用家則趁勢上車，屋苑連錄用家承接，其中沙田第一城中層，以538萬易手，呎價18944元。另一方面，東涌東環一個低層單位，面積639方呎，以760萬易...
2020-04-17
治療新冠肺炎的美國藥物「瑞德西韋」試驗反應良好，加上美國將分階段重啟經濟，消息提振投資氣氛，港股成交急增至1379億元，同時利好恒指曾急升660點，高見24666點，創3月11日以來新高，惟尾市受滙控...
2020-04-18
熱刺在新冠肺炎疫情下財政出現壓力，主席利維為節流無所不用其極，竟欲向前帥普捷天奴開刀。後者去年十一月下台，仍享八百五十萬鎊（約八千二百萬港元）年薪，故利維希望他和現役領隊摩連奴齊齊減薪。 普捷天奴去年十一月被熱刺解僱，但合約訂明他找到新工前，會方仍需支薪。據報，利維已經找普帥商討減薪，現還有待對方答應，同時也準備游說年薪高達一千五百萬鎊的摩連奴減薪，以紓緩球會財政壓力。 網民寧願犧牲摩佬 普捷天奴和摩連奴相比，網民傾向支持前者：「既然雙方關係已經破裂，普帥應堅持按合約辦事。摩帥高薪低能，球隊四大皆空應自動減薪，但他一定拒絕，怕違約金也一齊減。」
2020-04-18
隨着5G網絡啟動，手機大廠同步推出5G新作，包括剛刷新《DxOMark》得分紀錄的HUAWEI P40 Pro，全新Leica四鏡不但憑大尺寸感光提升成像質素，同時加入多項有趣AI智能，如自動揀選最佳...
2020-04-18
新冠肺炎疫情嚴峻，政府3月29日實施「限聚令」，禁止多於4人在公眾地方聚集，不過被指電視台及電影等在街上取景拍攝存在灰色地帶。而早前已完成拍攝 的TVB科幻喜劇《食腦喪B》，在未實施「限聚令」前，拍攝...
2020-04-18
香港政壇的激進勢力不斷細胞分裂，茁壯成長，令本地政治已經陷入一個極不穩定的狀態。對外與中央嚴重對抗，對內則形成社會內部的藍黃撕裂。 激進政治主要朝兩個方面發展，在議會之內，透過拉布攬炒，令到施政效率急降，逐步癱瘓政府；而在街頭，是暴力恐怖主義的抬頭，將一切問題政治化，以暴力甚至恐怖主義方式，逼使所有人完全接受他們的政治訴求，否則就會向你施襲。今天集中講講暴恐主義的遺害。 香港向來是一個安全城市，但自從去年反修例事件之後，街頭暴力愈趨激化，開始有恐怖主義色彩。在新冠肺炎襲港之初，有人提出要對內地全面封關訴求，隨後便出現多次放置爆炸品和爆炸的恐襲事件，包括一月二十七日在明愛醫院...
2020-04-18
香港馬會將在明日賽事進行期間轉播及受注日本二千堅尼大賽。外界都認為是「鐵鳥翱天」、「戰舞者」和「里見旗幟」三雄鼎立局面。無論是當地傳媒預測，以及英國外圍莊家，均將「鐵鳥翱天」列為今場大熱門。 不過有兩個數據對「鐵鳥翱天」不利，首先此賽近年趨勢是對排內檔及大外檔馬不利，尤其是排一、二檔馬，近五年從未闖入三甲。此外，對上七屆此賽跑入三甲的二十一匹賽駒中，只有四匹體重低於四百八十公斤（約一○五六磅），「鐵鳥翱天」的磅重只有一○三○磅。 不過，「鐵鳥翱天」乃去年日本最佳兩歲雄馬，實力毋庸懷疑。而去屆盟主「農神節慶」亦是先在去年十二月贏希望錦標，然後再贏出此賽。且看「鐵鳥翱天」今次能...
2020-04-18