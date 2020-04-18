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﻿馬場浮世繪——鐵鳥翱天誓破數據

2020-04-18 列印
  香港馬會將在明日賽事進行期間轉播及受注日本二千堅尼大賽。外界都認為是「鐵鳥翱天」、「戰舞者」和「里見旗幟」三雄鼎立局面。無論是當地傳媒預測，以及英國外圍莊家，均將「鐵鳥翱天」列為今場大熱門。

  不過有兩個數據對「鐵鳥翱天」不利，首先此賽近年趨勢是對排內檔及大外檔馬不利，尤其是排一、二檔馬，近五年從未闖入三甲。此外，對上七屆此賽跑入三甲的二十一匹賽駒中，只有四匹體重低於四百八十公斤（約一○五六磅），「鐵鳥翱天」的磅重只有一○三○磅。

  不過，「鐵鳥翱天」乃去年日本最佳兩歲雄馬，實力毋庸懷疑。而去屆盟主「農神節慶」亦是先在去年十二月贏希望錦標，然後再贏出此賽。且看「鐵鳥翱天」今次能否打破數據，跨季勝出兩場一級賽。

馬場浮世繪
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