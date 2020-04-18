﻿雄龍有力收復前失

上周三憑「合進駒」和「加州雷電」起孖的騎師田泰安，明日將騎足十場，其中「雄龍」上場在泥地中距離被大冷馬「鑽飾神聖」擊敗，今日再跑同程，田泰安說：「我自己亦曾夥拍『鑽飾神聖』贏馬，熟悉該駒脾性，剛戰早段步速甚快，所以對其特別有利，『雄龍』亦因而不幸被擊敗。今次兩駒再度同場，『雄龍』繼續負輕磅，且預計步速將較正常，牠可望收復前失，贏回一場頭馬。」



此外，「超能力」三捷之後，明日將升上二班角逐，田泰安表示：「『超能力』上場在直路望空即以勁勢越過對手，贏來有餘未盡，反映馬兒仍在進步。今次對手肯定是歷來最強，不過『超能力』跑泥地短途出色，今場負最輕磅上陣，且同場快馬較多，早段步速應該偏快，所以此駒將可在最有利的形勢，爭取今季第四場頭馬。」



特約記者：文傑