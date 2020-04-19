  • 2020年4月19日 星期日
  • 25º
  • 84%
熱門： 黎智英李柱銘鄧炳強口罩新冠肺炎

日報新聞 > 馬經

勝在有方——成才先敲一注

2020-04-19 列印
　　「成才」上季尾評69分時，於谷草千二能跟「醒目勇駒」單打獨鬥下衝贏，雖然一齊於外疊路段成為鴛鴦地受益者，但能拋離「飛霸龍」，此兩匹蹄下敗將今季能一出即勝，反映水準不低，且本身體力充足，多跑也不會疲。今季初能跟其後贏千四之「劍追風」一齊入三甲，確認具備三班中上級能力。延伸浪後稍回落，但早前戴眼罩後能跟實力指標「極速王」和「高耀智星」跑近，退化未算多。最近四次跑田草旨在減分。現比季初入位時低了13分，今次初跑泥賽，或可像早前的「鑽飛鷹」和「鑽飾神聖」般帶來新鮮刺激，落班前成大冷可先敲一注。

　　「星叻」早前一再在田草強組上名，剛戰場地不利追也能入位，演出轉穩。本身泥戰起家，如因大外檔換來好賠率也可博W。「夢幻人生」現時泥優於草，上仗贏馬姿態和締速驚人，比另外兩組四班快近1秒，小休次仗當屬正路爭勝馬。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd