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重點出擊——威風駿馬萬勿錯過

2020-04-19 列印
　　第五場「威風駿馬」唯一頭馬是上季尾跑五班泥地千二建功，當時由潘頓操刀，該役只是初跑此程，但埋門票數顯示信心十足，是基於幕後認定牠居五班屬超級分子？抑或信賴潘頓技高一籌？客觀事實是，此駒連同二三名馬，彼此都是負頂磅上陣，而兩匹蹄下敗將「超然」及「福喜多多」今季已成功在四班贏馬，後駒更是三連捷！除非「威風駿馬」出現健康問題或嚴重退化，否則無可能技止於此！

　　「威風駿馬」今季出賽頻率趨正常，曾三次在泥地千二搏殺。季內初出一役，因為潘頓造不到一一八磅，故選騎同場「理想回報」，可作合理解釋；至於翌仗再戰同程，則遇上今季大勇特勇的「福喜多多」；而在401場次得梗頸四，可歸咎排檔欠佳，導致全程走外疊而跑不出應有水準。慶幸連敗數仗後，此駒現評分已回調至季初以頸位負於「福喜多多」之水平，按理佔盡便宜，今次若因騎師配搭而換來理想分頭，萬勿錯過！

安西教練
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