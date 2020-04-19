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健談馬事——吉金寶轉場變身

2020-04-19 列印
　　第三場四班泥地一六五○米。有睇過「翡翠福星」上場賽事片，都會見到潘頓直路點騎，未睇而又想知，建議你上網睇一睇，馬兒末段衝刺並非力弱，反而是猶有餘勁，負頂磅兼跑濕泥，可以交出比預期有好無差的表現，不必再懷疑其現況，以及戰鬥力有否倒退等疑問。潘頓唔放手再騎，博佢見真章。

第四場三班泥地一六五○米。「吉金寶」近兩場跑田草千六，只得近而無威脅的四及六名，若唔轉場地，未必會吼佢，今次改爭泥地，除了試泥閘表現唔差之外，對手實力比草地低半級，鬥體能、鬥檻，唔排除會有突破，夾埋換史卓豐，排四檔唔蝕形勢，抵博過同場的不穩熱門。

子健
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