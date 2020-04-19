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翠絲過兩關——喜多樂拼盡求勝

2020-04-19 列印
　　第一場「喜多樂」上次首度降班出戰，但賠率反而較早前在四班更為冷落，戰意可知一二，最終落第而回，實在不用認真計較。若將牠與440場次的「機緣巧俠」作比較，後駒落班差點便贏馬，那麼走勢更佳的「喜多樂」自要秤高一點。今次出戰在港唯一上名的千四米，又回配當日的經手人史卓豐執韁，定會拼盡求勝。

　　第六場「美麗多多」上仗演出有目共睹，出閘落後之下，尾三段持續締高速，合計1分07秒2能追回季軍屬超高難度動作。今次再戰田草千四，只要出閘醒醒定定，按理篤定補中。連贏配腳介紹「團結力量」，上次全程走三疊蝕盡形勢亦差點贏馬，同父系馬大多長優於短，今次增程千四必更合發揮，可與前駒一Q歸來。

珊翠絲
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