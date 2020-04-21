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﻿馬場浮世繪——冠軍賽馬日排位閉門抽籤

2020-04-21 列印
　　周日沙田馬場舉行「冠軍賽馬日」，同日上演女皇盃、冠軍一哩賽及主席短途獎三場一級大戰，為此季內重頭戲，馬會本宴排好於周四晨課後舉行隆重的排位抽籤儀式，但礙於當下疫情兼要配合政府的「限聚令」，故此排位抽籤將改於沙田馬場通訊及科技中心內的錄影室舉行，而且只得三人出席，其中一位是主持人，兩位嘉賓就負責抽籤，過程止會在網上直播。至於嘉賓人選，暫時估計有可能是馬會高層、城中名人或出賽馬的相關馬主及練騎，馬會日內有決定。

　　至於參戰千二米主席短途獎的摩廄「常感恩」，昨日首次戴眼罩操練，事後大摩接受訪問時說，期望這配備能提升馬兒的表現，爭取首奪一級賽冠軍。這匹表現穩健的四歲馬，近十三次上陣都是戴羊毛面箍而非眼罩，大摩對牠十分憧憬：「我認為牠已具備贏一級賽的實力，假如其他熱門馬稍有閃失，牠將可乘勢而起。」

馬場浮世繪
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