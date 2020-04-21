輝灑自如——買馬也分旺季淡季

香港疫情稍為緩和，但距離經濟恢復似乎仍有一段時間，不過在賽馬的世界，景氣比起市況的確稍好，單是在對上半個月，據悉已有數位香港馬主購入高價的自購馬，雖然比起以往動輒花上八位數的金額買馬，仍是有所不及，可是只要在適當的時候有合適的馬匹，市場其實仍然存在的。



普羅大眾未必得知，買馬都會有旺季淡季之分，對上半個月正好是澳洲雪梨秋季嘉年華的日子，一些在此賽期內跑得好的馬，都會善價待沽，而香港一直都是他們的目標市場，同時香港的馬主和代理，都會等待這個時機去找尋適合香港的賽駒。



然而這個生態今年可能會出現失衡的情況，因為當整個歐洲都停火時，貨源自然大大減少，像往年大家都密切留意的英國皇家雅士谷賽期，連能否如期舉行都不得而知，所以到底下半季的自購馬市場會如何，大家都同樣不得而知。



朱鎮輝