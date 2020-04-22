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﻿勝在有方——平海歡星繼續向好

2020-04-22 列印
　　「平海歡星」大前仗轉到谷草千二爆大冷，雖然一步不蝕，但遇上超快步速，頭兩段快達45秒76，本身也交出46秒24，段段快跟下能氣走其後一再跑得好之實力指標「閃耀榮光」和「美麗躍動」，屬出色頭馬。翌戰排檔外移而走樣，騎師賽後解釋可能早段失平衡後失去信心，敗不足據。剛戰走不利之二疊，仍能再擊退志切交代之「閃耀榮光」而僅敗於有以逸待勞和級數之利的縮程馬「競駿天驕」，確認此程威力值三班頂。看外地只跑兩仗均勝，蔡廄四歲自購馬應未見盡，近千一磅之大馬體重保持，只要切入二疊跟好位，便可像外地般打疊跑入前兩名。

　　「金鼓齊鳴」出道至今全入前四名，其中上兩季初出非冠即亞，忠心PPG休後威力甚強，缺陣十個半月狀態未必十足，但心理狀態可交出近九成水準，有望久休即勝。

方駿暉
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