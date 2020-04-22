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﻿翠絲過兩關——電子傳承展開反彈

2020-04-22 列印
　　第一場「電子傳承」轉入方廄係歸隊性質，幾匹同主馬在方嘉柏手上都交出成績，自然希望此駒亦能打破悶局。上仗轉倉初出用黃皓楠，評分屆降班邊緣，名次較後可理解。今次落班即換薛恩，是否強配大家自行斟酌，但由插班至今已減掉三十分，已有足夠空間展開反彈。此駒今仗應會擺前走，相信薛恩必能辦到，有望一放而返。

　　跑埋今季便退休的大摩，近日頻頻替不少長期支持的馬主贏馬。「臣」系幕後早前將表現不濟的「機臣」退役，尚有「醒臣」還未上陣。餘下的兩匹舊馬，「壽臣」季內已錄得三捷，上周仍繼續出擊，未有停手迹象。今晚列陣第九場的「辣臣」，近四仗取得一冠一亞兩季，上仗贏馬所造的締速前快後勁，今次續攻勝途，定會拼盡求連捷，值得再追。

珊翠絲
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