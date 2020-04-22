﻿健談馬事——安定繁盛賺完再賺

印象中，由蔡約翰訓練而最終未能開勝門的PPG，例子應不多，就連近季經常拿來開玩笑的「勁皇子」，其實亦早在次季便交代，另有一次最先過終點。因此，今季蔡廄有兩匹尚未取得突破的五班馬「晨曦寶馬」和「醉翁意」，情況便有點特別了。不過換個角度看，「醉翁意」明明早在谷草千二米不止一次交出過好追勢，只是不明白為何之後偏偏要避開此程；至於「晨曦寶馬」則更樂觀，隨時今夜便可初嘗勝果。 第一場五班一二○○米。「晨曦寶馬」前仗在谷草一千米跑得第二，是其出賽以來最佳名次，不過優點絕不止於此，因為事後已證明此場賽事水準極高，除了頭馬「濃有」接戰回升四班也只僅敗得亞軍之外，三四名的「萬事欣」和「哈蝦王...

2020-04-22