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﻿健談馬事——安定繁盛賺完再賺

2020-04-22 列印
　　第六場四班一六五○米。「安定繁盛」有如廄侶「一舖成名」低班版本，由五班贏回四班，連續六場全入前四名，未斷纜前，只要無遇到太強對手，仍然有強大競爭力。今晚四班同程拆兩場，這次的最強對手只是「永益善」與「好計」，皆非有分在手之馬，本身受讓兩駒九磅，再結合預估形勢，排七檔，內側前領馬唔多，早段能切入守好位機會高，可博賺完再賺。

　　第七場四班千二米。「戰鬥英雄」上仗久休復出，表現算合格，最重要還是賽後受操，這點相當重要，上周六與廄侶拍跳，比上次更有火有力，更加墜手，換潘頓排一檔，條件較上仗有好無差。

子健
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