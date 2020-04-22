﻿健談馬事——安定繁盛賺完再賺

第七場四班千二米。「戰鬥英雄」上仗久休復出，表現算合格，最重要還是賽後受操，這點相當重要，上周六與廄侶拍跳，比上次更有火有力，更加墜手，換潘頓排一檔，條件較上仗有好無差。
子健
特首林鄭月娥五年任期已過一半，傳出問責官員將出現大調動。消息指，入境處處長曾國衞將接替聶德權，出任政制及內地事務局局長，而聶德權會平調出任公務員事務局局長，接替即將退休的羅智光。與此同時，民政事務局局...
2020-04-22
安徽蕪湖市一名七旬幼稚園員工王姓女子因不滿被減薪，在學童飯菜內落毒報復，導致多名兒童和職員中毒送院。早前一審被判六年，而由於檢方認為判決太輕上訴，上周六二審再改判處有期徒刑八年。二審認為，雖當庭認罪，但無明顯悔罪表現。 據了解，該名年近七旬的王姓女子在蕪湖經開區某幼稚園工作，但上年二月起因不滿被負責人降薪，就將一袋亞硝酸鹽放置其個人儲物櫃中，尋找投毒的機會。上年七月八日，王姓女子將亞硝酸鹽放入園內廚房煮好的飯菜中。 事件導致十名暑期留園班幼兒、兩名教師子女及在園教師出現中毒的情況，他們被送院搶救後陸續康復出院。王姓女子更丟棄剩餘菜品、清洗爐具及打掃廚房等，企圖銷毀證據。
2020-04-20
原油供應量嚴重過剩，儲存設施不足，合約持有人要付錢給其他買家接貨，反映出市場已出現恐慌。美國總統特朗普宣佈，政府會趁着油價處於歷史性低位，購入七千五百萬桶作戰略性儲備。據外電指，面對儲存設施不足，美國正考慮向石油鑽探商支付費用，暫時將石油存放地底，直至石油價格回升；特朗普又考慮停止由沙特輸入原油到美國。 外電指，業界密切注視的美國奧克拉荷馬州庫欣的石油倉儲中心，截至周一晚上為止，已經爆滿。報道引述AxiCorp 公司分析員英尼斯表示：「人人都不惜代價拋貨，但無人接貨，也無人想在這一刻付運。儲存在庫欣倉儲中心內的原油有增無減。」 由於市場人士擔心踏入五月之後，找不到地方和設施...
2020-04-22
擎天半島位於港鐵九龍站上蓋，地理位置優越。以下介紹的2房套中層放盤，面積632方呎。單位的長方形大廳以白色為主，加上採光度高，感覺明亮舒適。房間間隔實用，並與客廳的坐向一致，同望高鐵西九龍站一帶市景。...
2020-04-22
國際石油供應過剩，期油合約前晚遭恐慌性拋售，驚現歷來首次負油價亂象，低見每桶負40美元，據報沙特阿拉伯擬提前減產穩定油價，但期油昨日繼續捱沽，六月紐約期油跌逾三成，見每桶13.47美元，六月布蘭特期油...
2020-04-22
籃球之神米高佐敦的紀錄片《The Last Dance》於周日首播頭兩集，叫一眾目前無球可看的球迷極之期待。《ESPN》周一公布首兩集平均收看人數高達六百一十萬，創該台紀錄片種最高收視紀錄。此外，據報這節目可為佐敦帶來四百萬美元（約三千一百萬港元）收益，但他表示會全部捐給慈善機構，網民直言不愧為籃神！ NBA受新冠肺炎疫情影響復賽無期，因此居家抗疫的球迷極之期待周日首播、關於佐敦於九七至九八球季率公牛第六次奪總冠軍的紀錄片《The Last Dance》。據統計，第一集收看人數高達六百三十萬人，而第二集收看人數亦達五百八十萬人，平均收看人數達六百一十萬人，成《ESP...
2020-04-22
用一百萬元買部平治小車好誇張？說的是最新抵港Mercedes-AMG A45 S及CLA45 S，兩者馬力高達421ps、0至100km/h加速3.9秒起，性能表現直逼超級跑車，其實算不算是貴？ 文：...
2020-04-22
受新冠肺炎疫情影響，面對幕前工作通通煞停，網上平台即成為藝人「疫」境求存的上策。早前，無線咪神張秀文（Sammi）也不諱言，本月拍畢節目《你估我唔到》後，預計到6月都冇工開，換言之至少兩個月冇進帳！本...
2020-04-22
近月國際油價急挫，周一紐約期油更跌至負數，再一次喚起香港消費者關注本地油價長期高企的問題，港府不應任由油公司以各種理由來拖延減價，必須加強監管，杜絕油公司長年累月搬龍門，維持「減慢加快」的做法。 繼月初產油國減價戰，導致國際油價急跌之後，新冠疫情重創全球經濟，各地對原油需求下降，昨天紐約五月期油價格更兩度跌至負數。然而在過去數月，未見本地油公司明顯調整油產品的零售價。有油公司解釋，供本地出售的車用燃油為進口成品油，不應與將國際原油價格比較，這種說法值得商榷，因為長久以來，每當國際油價下跌，油公司在本港的零售價減幅滯後，而減幅亦未能讓消費者感到反映國際油價走勢，但每當國際油價...
2020-04-22
印象中，由蔡約翰訓練而最終未能開勝門的PPG，例子應不多，就連近季經常拿來開玩笑的「勁皇子」，其實亦早在次季便交代，另有一次最先過終點。因此，今季蔡廄有兩匹尚未取得突破的五班馬「晨曦寶馬」和「醉翁意」，情況便有點特別了。不過換個角度看，「醉翁意」明明早在谷草千二米不止一次交出過好追勢，只是不明白為何之後偏偏要避開此程；至於「晨曦寶馬」則更樂觀，隨時今夜便可初嘗勝果。 第一場五班一二○○米。「晨曦寶馬」前仗在谷草一千米跑得第二，是其出賽以來最佳名次，不過優點絕不止於此，因為事後已證明此場賽事水準極高，除了頭馬「濃有」接戰回升四班也只僅敗得亞軍之外，三四名的「萬事欣」和「哈蝦王...
2020-04-22