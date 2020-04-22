﻿重點出擊——霸勝決心一拼

第五場「霸勝」上仗角逐四班田草千二米，當日舉行了三場不同班次的千二米賽事。此駒在531場次高速搶放，首兩段造出46秒11，比起同日三班由「團結精神」所造的步速更快，兼且當時是重負一三○磅，即使比較二班賽亦更快，所以筆者認為「霸勝」上仗之敗，乃歸咎蝕盡超快步速所致。



事實上，「霸勝」跑千二米肯定嫌長，換言之剛戰絕非箭頭所在，旨在熱身與減分而已。回看季內初出一役，此駒在總場次044的蹄下敗將有「傳盛」、「亮先生」、「星叻」和「知道必勝」等惡馬，若非其後受腳患影響，估計早有頭馬示人了。



「霸勝」的評分經一減再減，狀態亦同時循序漸進，今仗抽得靚檔起步，且有快馬開路，形勢妙不可言，特意換上當紅的賀銘年，觀乎部署是決心一拼，不失為三T頭關馬膽佳選。



安西教練