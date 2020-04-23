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﻿馬場浮世繪——黃皓楠墮馬幸無大礙

2020-04-23 列印
　　昨晚第六場發生墮馬意外，「神期大帝」轉彎入直路時，疑因踏中前面馬匹後蹄，令騎者黃皓楠跌下，幸好他並無大礙，可以自行上擔架牀返回場內，不過為安全計，其餘兩匹座騎易配。

馬場浮世繪
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