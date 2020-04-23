﻿潘頓起孖封王好計

昨晚賽事因天氣關係，不時在雨中進行，潘頓憑伯廄「勇者勝」及方廄「好計」起孖，並於第八場賽後已提前成為騎師王，暫時落後雷神兩W。至於大摩憑「南區寶」及「美麗友盈」梅開二度，而史卓豐則憑「首飾傳奇」取得個人九連勝。



昨晚洋人馬房成績出色，其中大摩憑「南區寶」及「美麗友盈」起孖，他賽後透露：「我對於『南區寶』今仗取勝不感意外，牠早前試閘曾展示良好速度，而前仗早段的走勢也不差，所以今場部署出戰谷草一千米，並預期會有好表現。臨場場地受天雨影響，此駒在亮相圈有點冒汗，令我稍稍擔心，但仍向馬主表示有機會走入三甲，結果牠在波健士胯下起步即能搶出領放，繼而中段回氣留力，末段再力拼勝出。」



至於潘頓則為伯廄「勇者勝」及「好計」建功，後駒今仗在其胯下連捷，騎者表示：「臨場場地受天雨影響，直接提升『好計』的爭勝機會，因為上場也是在此種場地報捷，而即使今場牠要負頂磅，但早段步速較預期快得多，令其全程走勢輕鬆，入直路移出外欄望空即越過對手，奠定勝局。」



其餘蘇保羅和霍利時亦有馬贏，前者憑「幸運大兄」食頭胡後說：「『幸運大兄』今場排一檔有利，而且鞍上人黃皓楠發揮出色，起步後將座騎搶在前列自造步速，發揮出馬兒特性。我沒有留意賽後競賽小組研訊直路的擠碰事件，因為兩駒當時均全力衝刺，沒有受意外影響，如今賽果維持，小組的判決合理。」



而霍利時則與田泰安合作贏「快閃的」，練者賽後透露：「『快閃的』跑谷草一哩最正宗，上場走勢回勇得第二後，今仗找來跟其最合拍的田泰安壓陣，以收人馬合拍之效，最終果然在其胯下取勝，如果此駒勇態持續，收鑼前可以再贏一場頭馬。」



另一方面， 本周日將舉行冠軍一哩賽、女皇盃及主席短途獎等三項一級賽，馬會為遵守港府就目前疫情發出的社交距離指引，將以直播排位抽籤方式代替原有的排位抽籤儀式。當日上午十一時， 公眾可於以下五個官方渠道收看抽籤過程，包括富衛保險冠軍賽馬日網站、「HKJC Racing」Facebook專頁、「HKJC Racing」Twitter專頁、「HKJC TV」流動應用程式及「HKJC」YouTube頻道。



至於電視特備節目《二○二○冠軍賽馬日》今晚起於無線電視、NOW TV及有線電視播放，時間如下：無線電視J2（4月23日深夜12時35分至1時05分）、NOW 668台（4月23日晚上11時至11時30分）、Cable 18/ HD 603（4月24日晚上11時30分至12時）



此外，英國外圍莊家已為以上三場賽事設定賠率，供顧客投注。「時時精綵」雖在香港金盃不敵「馬克羅斯」得亞軍，但目前在女皇盃仍得一點四倍，為三場大賽中賠率最熱馬匹；而「馬克羅斯」和廄侶「添滿意」分別為五倍及五倍半。至於「美麗傳承」在冠軍一哩賽是一點九倍大熱門，「夏威夷」上仗在主席錦標倒灶跑第二，但如今仍然是三倍次熱門。主席短途獎大熱門為二點五倍的「旺蝦王」，次熱門為二點七五倍的「忠心勇士」。



特約記者：文傑、亨利