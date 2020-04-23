順理成章——試閘鏡頭 日漸改善

剛周日第六場「美麗多多」 成為兩倍不到的大熱門，雖然起步順利，但直路卻交不出上仗的衝刺，最後只跑得沒有彩金的第五名。此駒上仗因大漏閘後仍追回一席第三，以致剛戰備受熱捧，無疑賽前試閘起步時有撞閘之嫌，但如今在陣上出閘順利，競賽小組認為牠早前考閘及格也無可厚非。不過看過這次試閘，筆者不得不舊事重提，話說現時馬會提供的試閘影片，包括從化試閘，只有田草的直路閘才有直鏡，即如巡邏影片的畫面可看，所以除了田草直路閘之外，要清楚察看其他試閘的起步情況實有不足之處。甚至一些起步後有馬因受擠收慢的鏡頭，也未能看得仔細，很多時觀眾只能自行判斷而已。



記得從化馬場啟用之前，筆者曾建議馬會要詳盡拍攝試閘時各駒入閘前的情況，並上載到官方網站供查看，結果他們從善如流在從化有第一個試閘時便做到，此舉實在值得讚賞。在此也希望，前述提及的試閘直鏡影片在不久將來亦能看得到。另外近期從化試閘騎師只穿馬會綵衣試閘的鏡頭愈來愈多，跟以往穿上所屬馬主的綵衣讓觀眾易於識別大有不同，至於試閘的終點顯示要更清楚，也一早有評馬人及馬迷提出過，還望這些地方也可及早改善。



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