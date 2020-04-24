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馬場浮世繪——黃皓楠左腳及肋骨骨裂

2020-04-24 列印
  黃皓楠於周三晚谷戰的第六場賽事中被「神期大帝」拋下受傷，馬會首席醫療主任昨早匯報楠仔傷勢，指其左腳及肋骨骨裂，雖可於昨日稍後時間出院，但何時可以恢復披甲亦未知，短期內會缺陣。

馬場浮世繪

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