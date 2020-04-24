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馬場浮世繪——法國五月中閉門復跑馬

2020-04-24 列印
  法國馬會周三宣布，將於五月十一日正式恢復跑馬，但為配合防疫，賽事將閉門作賽，屆時只准練馬師、騎師及一位打理出賽馬的馬伕可入場，措施至另行通告為止。此外於五月底前，以法國以外地方作基地的騎師和馬匹，都不准在法國出賽，因此部分馬場為符合防疫的安全規格，一周內要從新編訂新賽期表。

馬場浮世繪

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