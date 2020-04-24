張氏理論——換馬皆因要求高

今季第一回合的新馬賽於四月十二日如期上演，雖然這場一千米賽事只有六駒角逐，但總比上兩季因無足夠馬匹報名而取消為好。新馬賽的獎金介乎第四至第五班水平，為八十五萬元，頭馬佔百分之五十七，即四十八萬多元，馬主收七成，可當作半年養馬費了。由於只得六駒，即只要不包尾就有獎金，結果「高尚精神」是較不幸的一駒，包尾回來，幾天後宣布退役了。



香港馬圈近年有一些不健康現象，雖然每年有五百匹馬來港，有約廿匹未出賽已退役，再有十餘匹只出賽一次退役。未出賽的馬極可能是有意外或健康問題，但只出賽一次的馬，八九成都是健康的，只是馬主自動放棄，原因是想換馬。馬會規例是一匹PPG如在港未出賽或只出賽一次，馬主可換另一匹PPG，若果跑多過一次，便要換自購馬或香港拍賣會馬了，條件是先要將馬匹運離香港。



不少大馬主對馬匹要求甚高，就算花了巨款，但若該駒無力升上較高班次，便寧願再花錢及運費換馬，反正每一支籤都要預支十萬元當作運馬離港費也。



張福元