此外，田泰安又指「幸運傳奇」馬身粗壯，需要多操多跑才能成熟進步，他說：「上場馬兒的走勢十分稚嫩，以致未能上名，希望拼過兩場之後，馬兒逐漸學會競跑，同時狀態逐漸提升。明日『幸運傳奇』再跑合發揮的千二米，雖然對手中質新惡馬甚多，但牠本身的潛質也不差，只要演出持續向上，有力在前列而回。」
特約記者：文傑
不少中外名人都不幸染上新冠肺炎。中國高音歌王莫華倫早前在泰國確診，康復回港後「復陽」，留醫東區醫院十一日後，昨午康復出院。他接受《頭條日報》獨家專訪時透露，自己病情輕，肺部沒有纖維化，相信不會影響演唱...
2020-04-25
昨日是第五個「中國航天日」，其啟動儀式上公佈，中國首次火星探測任務名稱和任務標識，中國行星探測任務被命名為「天問（Tianwen）系列」，首次火星探測任務被命名為「天問一號」，後續行星任務依次編號。 ...
2020-04-25
新冠肺炎疫情影響的不止有人類，還有因全球經濟停擺而令很多動物保護機構亦出現斷糧的威脅。秘魯「亞馬遜庇護所」（Amazon Shelter）動物園，因政府實施隔離措施，變相「零收入」，園方指，餘下的飼料...
2020-04-25
大埔白石角新盤嘉熙上月收樓，該盤尚餘約200個貨尾單位，主要為兩房及三房設計，發展商日前除了開放現樓予傳媒參觀外，其雙子式玻璃會所亦首度曝光，設施有動有靜，以符合不同住客喜好。 嘉熙位於大埔白石角，整...
2020-04-25
外媒引述世衞文件指，治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋（Remdesivir）在中國臨牀試驗中失敗，部份患者更出現明顯副作用，恒指連升兩日後回軟，一度跌穿20天線（23814），收跌145點，報23831點，...
2020-04-25
賓尼迪斯來港教波？這名執教中超大連一方的西班牙名帥，近日在跑馬地帶領兩名新援訓練，巧遇由前港甲球員盧比斯執教的業餘球會HkBoasFc訓練，後者透露肥賓更主動向他面授機宜，傳授青訓秘笈。 本報記者 六十歲的賓尼迪斯縱橫歐洲球圈多年，去年轉教大連一方，近日卻被本地球迷發現在跑馬地遊樂場出沒。 據知，他目前正為兩名新加盟的瑞典外援森拿臣和馬古斯丹尼爾臣處理內地簽證而留港，周三早上和兩名新援練習期間，碰上盧比斯進行私人訓練，後者稱：「當時賓帥走近場地，直到他脫下口罩，我才驚覺有名師觀操！」 跑馬地指點後輩 盧比斯透露賓尼迪斯為人友善，更向他傳授青訓良方：「除了重視射門及傳控球訓練...
2020-04-25
在香港開Cafe不容易，ARF Cafe店主Candy與她的英籍丈夫本來從事金融業，卻於去年10月逆市底下，毅然接手咖啡店。作為舊店常客，他們跟熱愛收藏杯子與古董的老闆稔熟，當下就憑着一鼓勇氣、一份對...
2020-04-24
「小豬」羅志祥前日被內地富二代網紅舊愛周揚青翻開慣性偷食賤男真面目，事發後稱不解釋不後悔的他，昨日終在社交網「跪低」，承認罪狀並向眾受騙女性致歉。有傳小豬肯道歉是因為周揚青欲公開他的偷食證據，他亦曾以...
2020-04-25
下午到銅鑼灣買點東西，車水馬龍，人頭湧湧，要不是人人戴口罩，提醒身在疫情中，還真不覺有甚麼異樣。去電腦商場買打印墨水，問店裏的朋友生意影響可大？他搖頭歎息。到寵物店給拖肥買零食，店員說正常營業之後，生意倒是不差，想來養貓狗如養孩子，家長總不會虧待孩子的。 如今到郊野公園行走的狗也特別多，家長上山了，都帶着毛孩，一到周末，人來狗往，山道上十分熱鬧，我家對面那個小廣場裏也是人狗同歡，滿是行完山來歇個腳喝杯下午茶的人和狗。每逢此時，那裏幾家餐廳也生意興隆，跟平日的冷清不可同日而語。只是現在有限聚令，餐廳客人再踴躍，也只能隔開枱距做一半生意，可謂生意好，也是相對那些一半生意都做不到...
2020-04-25
騎師田泰安明日將騎足十場，「翠湖飛鷹」剛戰在三班千六米贏馬，如今在同一班次路程上陣，騎者表示：「雖然上場『翠湖飛鷹』僅以一馬頸位擊敗對手，贏得相當驚險，但當時早段步速較慢，此駒能夠克服劣勢勝出亦見難度。賽後馬兒在休息足夠下，才重新加強操練，個多星期前試泥閘亦有追勢，今次將再次以良好狀態出戰，加上排五檔亦有利其留放取位，臨場只要跑回上場水準，有足夠條件取得連捷。」 此外，田泰安又指「幸運傳奇」馬身粗壯，需要多操多跑才能成熟進步，他說：「上場馬兒的走勢十分稚嫩，以致未能上名，希望拼過兩場之後，馬兒逐漸學會競跑，同時狀態逐漸提升。明日『幸運傳奇』再跑合發揮的千二米，雖然對手中質新...
2020-04-25