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翠湖飛鷹 再下一城

2020-04-25 列印
　　騎師田泰安明日將騎足十場，「翠湖飛鷹」剛戰在三班千六米贏馬，如今在同一班次路程上陣，騎者表示：「雖然上場『翠湖飛鷹』僅以一馬頸位擊敗對手，贏得相當驚險，但當時早段步速較慢，此駒能夠克服劣勢勝出亦見難度。賽後馬兒在休息足夠下，才重新加強操練，個多星期前試泥閘亦有追勢，今次將再次以良好狀態出戰，加上排五檔亦有利其留放取位，臨場只要跑回上場水準，有足夠條件取得連捷。」

此外，田泰安又指「幸運傳奇」馬身粗壯，需要多操多跑才能成熟進步，他說：「上場馬兒的走勢十分稚嫩，以致未能上名，希望拼過兩場之後，馬兒逐漸學會競跑，同時狀態逐漸提升。明日『幸運傳奇』再跑合發揮的千二米，雖然對手中質新惡馬甚多，但牠本身的潛質也不差，只要演出持續向上，有力在前列而回。」                                

特約記者：文傑



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