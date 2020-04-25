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馬場浮世繪——克蘭芝一哩賽押後舉行

2020-04-25 列印
  新加坡賽馬會昨午宣布，受新冠肺炎疫情影響，原定本月二十三日在克蘭芝馬場舉行的國際三級賽克蘭芝一哩賽，及本地一級賽獅城盃，將押後舉行。而且鑑於全球疫情發展，克蘭芝一哩賽只接受新加坡馬參加，海外賽駒將不能參賽。因此香港的「川河尊駒」將無法到當地打衞冕戰。

馬場浮世繪

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