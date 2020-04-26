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勝在有方——得益良多弱組可勝

2020-04-26 列印
　　「得益良多」上季三歲出道跟跑三仗後，今季初出首次跑千四，遇上超快步速，本身頭兩段交出58秒18跟得不算慢，仍能跟超級馬「精簡最好」包Q，屬出色亞軍。所以翌戰能再入Q，蹄下敗將「熱血鬥士」和「精彩有你」其後均能勝，水準甚高。連場耗力後排檔外移，回氣兩仗後兩度氣走閹後初起之「正本開心」，另有蹄下敗將「高大威猛」和「金碧科」其後可入前兩名，確認實力值四班中上級。勝後密跑而體重不斷下跌才名次倒退。二月下旬腳傷後兩度缺課，隔三個月才出，體重回升屬佳兆，早前試大閘按實跟跑耗力不多，四歲PPG只跑了十一仗，現處大熟黃金期，跑出季中九成水準足可在弱組贏馬。

　　「前進」上仗增程跑千四而初戴眼罩，即重票得手，看末段比後三場步速相近之頭馬「爆騷」快0.46秒，應屬出色頭馬。找到合適配備後，隔七星期才出，有心配合「追風者」一齊出擊。「電訊火箭」五歲馬近兩仗漸見盡，隔一星期匆出只宜拖。

方駿暉
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