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翠絲過兩關——健康在望增程啱衝

2020-04-26 列印
　　第一場「得益良多」在250場次贏馬壓倒「高大威猛」及「正本開心」，以這兩駒近月的表現計，前駒絕非四班可留。最近兩仗落第，可歸咎排檔稍差所致，亦不排除本身在短短五個月內拼搏八場，使得體力回落。上賽後大摩安排牠休息三個月，有助恢復體力，埋門再安排薛恩接手操近三星期，看來有心提攜，只要騎者發揮正常，贏馬絕對有望。

　　第四場「健康在望」跑千四米的前速向來不夠快，加上田泰安的兜大彎騎法，以致末段經常姍姍來遲，今仗加程出爭一哩，可能會更適合衝刺。過往史卓豐騎過一次，但在谷草落第不可作準，趁騎者近日勢旺，或有助此駒重開勝門。

珊翠絲
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