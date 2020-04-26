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健談馬事——蟲草之星贏馬唔奇

2020-04-26 列印
　　第四場三班千六米。莫雷拉第四次騎「精彩有你」，一直唔放手，唔會無因由。跟進數據，他早前至最近所贏頭馬，這類唔放手之馬，仍佔頗大比例。上仗搏輸後，唞夠個半月，有試大閘，操練辣度無減，狀態無回落，也許實力唔佔上風，但跑法主動是其優點，撞正主要對手全靠後追，賺到形勢，足以彌補彼此差距。

　　第十場二班千六米。「蟲草之星」大前仗及前仗跑同程，都輸畀「友誼至好」，今次又再碰頭，由最近一次受讓八磅，拉闊至十七磅，換波健士，復爭千六，抽十二檔，除非唔搶，只要唔違反馬性，採取主動前置或領放戰略，莫說反先「友誼至好」，甚至贏都唔奇！

子健
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