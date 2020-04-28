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馬場浮世繪——鷹雄換潘頓匆出爭皇太后盃

2020-04-28 列印
　　冠軍賽馬日舉行過後，意味本馬季已開始步入尾聲，高分馬出戰大賽的機會愈來愈少，出擊目標更為明確。剛於女皇盃包辦連贏的一對東廄馬「時時精綵」和「添滿意」，已齊將矛頭指向下月二十四日舉行的香港冠軍暨遮打盃，屆時會續由潘頓和田泰安主轡。至於女皇盃的季軍「鷹雄」，大摩就選擇讓牠換上潘頓匆匆再戰，已報爭這個周日舉行的三級賽皇太后紀念盃。

馬場浮世繪

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