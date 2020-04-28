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馬場浮世繪——紅衣醒神贏完主席獎即榮休

2020-04-28 列印
　　羅富全馬房的七歲馬「紅衣醒神」，上季尾曾受傷患影響，直至剛周日終有回勇表現，爆冷贏得一級賽主席短途獎，認真難能可貴。不過馬主和羅富全再作研究後，未有改變初衷，「紅衣醒神」會立即光榮退役，稍後或會往澳洲頤養天年。故此，田泰安昨晨收操後便入羅廄，與「紅衣醒神」拍照留念，並開香檳慶祝這圓滿結局。

馬場浮世繪

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