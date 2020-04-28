馬場浮世繪
馬場浮世繪——紅衣醒神贏完主席獎即榮休
馬場浮世繪
入口價跌零售加 競委會無符 跨黨派炮轟油公司食水深
產油國之間角力，加上疫情打擊全球經濟，國際油價下跌，更出現前所未見的負油價，本港車用燃油價格卻未有下調。統計數據更顯示，進口油價由去年十月至今年一月一直下跌，期間油公司零售價不減反加，至今年二月入口油...
2020-04-28
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王全璋與妻兒北京重聚 李文足急性盲腸炎已出院
中國維權律師王全璋與妻兒在京重聚。周日因急性盲腸炎入院的李文足，昨日已完成輸液在家休息，而周日一度自行上京而被阻礙的王全璋，亦於昨天在山東派出所公安陪同下，由濟南開車下午返抵北京。據王全璋與媒體透露當...
2020-04-28
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空巴醞釀更大規模裁員
繼美國波音公司上周宣佈大裁員後，歐洲最大飛機製造廠空中巴士集團（Airbus）管理層也向旗下十三萬五千名員工人發出警告，要他們為下一輪更大規模的裁員行動作好準備。管理層指出，如果不即時採取行動，該集團可能無法生存下去。 空中巴士集團行政總裁福里去信員工，在信中說，集團以史無前例的速度「失血」，流失大量現金。而近期的生產比率又下降了三分之一或以上，情況可能要持續兩至三個月。管理層將會繼續進行監察和檢討，又指現時難以判斷市場復甦的步伐，但未來航空業只會更加脆弱。
2020-04-28
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環境靜謐寫意 雲門中式大廳典雅時尚
九龍塘筆架山豪宅地段，物業多為數十年樓齡，其中義德道上的新晉豪宅雲門，入伙約6年，市場現有大戶放盤，實用面積1575方呎，4房2套間隔，坐向正南，室內佈置中西合璧，相當講究。 雲門乃是華懋集團...
2020-04-28
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美擬放寬限制措施 議息將至 杜指重上二萬四
美國聯儲局即將議息，投資者關注會否推出新的抗疫措施，加上美國多個州政府計劃放寬限制措施，美股周一高開高走，杜指擴大升勢至超過300點，重拾二萬四關。杜指早段報24086點，漲311點；標普500指數報...
2020-04-28
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法網冠軍求存做執貨 三哥涼薄踩多腳
杜高域早前聯同費達拿和拿度網球三大天王，聯手籌劃成立基金支援受疫情影響的低排名球手。豈料世界排名第三的泰姆卻唱反調，批評低排名球手不夠努力，現在失去出場費和獎金等收入是咎由自取，不應該獲得幫忙，如向兼職超市執貨餬口的上屆法網男雙冠軍卡維迪斯踩一腳，被網民批評說話涼薄。 疫情期間，不少球星支援弱勢社群，杜高域也聯絡拿度和杜高域籌備基金，支援世界排名較低的球手，惟世界排名第三的泰姆周日高調反對，更強調不會向基金捐款。他解釋：「排名較低也好，沒有球手要捱餓。很多人未能在網球場上傾盡所能，表現不達專業水平排名才會低，我看不到理由要捐款支助，我寧可將錢幫助其他人或機構。」 「低排名抵...
2020-04-28
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挪威The Twist 魔法建築
明明採用的都是直線建築設計，看來卻像是一道扭曲橋梁，這幢橫跨挪威Randselva河上的「魔法建築」，正是去年9月落成的TheTwist藝廊，能獲得被譽為「藝術館界奧斯卡」的The Leading C...
2020-04-28
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「豬蝶」醜聞毀星途斷米路面臨賠錢 羅志祥賣奶被撤 丟Job唔見1.5億
「小豬」羅志祥背棄拍拖9年的內地網紅周揚青，屢出軌兼愛搞「多人運動」，他和旗下女星、「蝴蝶姐姐」愷樂先後向周揚青道歉。「豬蝶」偷食醜聞曝光後形象盡毀，星途面臨一鋪清袋！身在內地的小豬原定準備錄節目，今...
2020-04-28
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社論——風險漸減 可研放寬入境
本港的新冠肺炎疫情出現緩和跡象，近日公眾開始討論如何復工、復市、復課，各界亦關注在何時放寬入境限制，讓本港對外的商業活動盡快回復正常，以協助本港經濟走出困境。港府應按部就班，放寬入境限制，先容許商務客入境，並挑選疫情風險低的地區，列入首批放寬入境名單之中。 兩岸三地的疫情相對穩定，只要本港實施足夠的入境防疫措施，例如要求兩岸三地入境者必須提交有效的健康證明，同時加強口岸的體溫檢測，並規定入境者留下在港居住地點和聯絡方法，要求他們一旦入境後出現病徵，要主動通知防疫部門。只要有良好的跟進機制，放寬入境帶來病毒輸入的風險，將大為降低。 港府應與內地溝通，能否先容許內地疫情風險低...
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馬場浮世繪——鷹雄換潘頓匆出爭皇太后盃
冠軍賽馬日舉行過後，意味本馬季已開始步入尾聲，高分馬出戰大賽的機會愈來愈少，出擊目標更為明確。剛於女皇盃包辦連贏的一對東廄馬「時時精綵」和「添滿意」，已齊將矛頭指向下月二十四日舉行的香港冠軍暨遮打盃，屆時會續由潘頓和田泰安主轡。至於女皇盃的季軍「鷹雄」，大摩就選擇讓牠換上潘頓匆匆再戰，已報爭這個周日舉行的三級賽皇太后紀念盃。 馬場浮世繪
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