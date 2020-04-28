﻿輝灑自如——抗疫措施 馬會嚴謹

政府在上周宣佈將餐廳限半顧客數量放寬，所以剛周日開始的連續四次賽事，馬會也容許馬主攜帶限量的來賓入場支持，當然亮相圈及餐廳每張檯仍要遵從限聚令只限四人一組，可是據我現場視察，能夠多一兩位好友幫忙打氣，整體氣氛已經好了不少。



馬會對於執行抗疫措施絕對是不遺餘力，規定所有進場人士申報健康之餘，除了進食外也必須長期戴上口罩，而且也長期有保安人員監察，我就有好幾次見過保安提醒在看台打氣的馬主相關的事宜，絕對沒有馬主因為身份而可豁免。



即使在馬會的各個辦公室，員工也不能隨意聚集，如果有朋友留意，最近馬會製作的電視節目，都分開在不同的錄影廠拍攝，再利用剪接技巧放在一起，確保每次錄影時，同一空間內不會超過四人，能夠將一個規定做得如此透徹，看來除了馬會外，也難有其他機構可以做到了。



朱鎮輝



