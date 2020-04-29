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健談馬事——動力飛鷹辣操搏殺

2020-04-29 列印
　　第六場三班一六五○米。「動力飛鷹」上仗久休近一年復出，賽前操足幾個月，當時筆者覺得有邊線機會，可惜利敬國發揮唔夠好，出閘後太保守，應霸前列而留守中疊，縱遇偏快步速，本身卻非純追一段之馬，結果只跑第四。用力後，難得繼續受操，沈集成夠膽安排先試大閘，周一再在草地跳，藉此兩課推升狀態，換賀銘年，抽四檔，可望交出更好表現，值博！

  第九場三班千二米。579場三甲馬「美麗躍動」、「加州得迅」及「壽臣」再同場，配搭、排檔更差無幾，論進步空間，上回取得突破的「美麗躍動」都有好無差，相對仍抵博。

子健

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