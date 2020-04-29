重點出擊——贏多多 另眼相看

第九場各駒當中，「壽臣」、「美麗躍動」、「超能量」、「贏多多」及「富萬家」這五駒曾於三月二十五日的下半場分兩組比賽，跑的都是三班千二，由於牠們的評分及負磅各有調整，實在不容易分出高低。



單論締速，以「壽臣」贏馬的一組較高水準，但有一點頗為特別，就是亞軍馬「富萬家」過往十二次三班谷草千二都不上名，反而在七歲之齡有所突破，筆者認為很可能是壓地後的下半場變得大利前置，且看「富萬家」的臨場票數也可見一二。以此作為評核基礎，對於當晚下半場的後追馬就要另眼相看。



當晚「贏多多」排劣檔起步，導致早段留守三疊較後位置，賽事步速前快後快，而且尾兩段都快，極不利後追跑法，此駒能造第二快末段時間追上，走勢悅目。今仗排檔內移，本身跑法亦機動，可取得季內第三捷。



安西教練



