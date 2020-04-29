勝在有方——活力得勝出頭良機

「活力得勝」對上五仗全入位置，演出如此準繩，於低班難能可貴。早前在大長途跟季內能勝之「競駿飛鷹」互有勝負，常可交出五班中級水準。剛戰重返田草千八，遇上偏快步速，本身頭千四米交出1分24秒2跟得急，仍能拋離賺了快步速之「靈鋒」兩身位，以後駒季內能在四班強組入位計，此役屬段速和對手水準出色之亞軍，準繩中略有進步，戰鬥力已提升至五班的班頂水平。看上仗最後幾步耗力不多，逾千一磅之大馬體重保持，四歲PPG只跑了十二仗，未交代之馬必把握好檔出頭，正路馬膽。



「埼豐」表面看谷草一哩最有依據，反而千八兩戰均敗，但季初五班田草千八和四班泥地千八均可爆冷，必有此程長力。不必看近績之馬經一輪回氣後又有冷望，十倍以上可博W。



方駿暉



