翠絲過兩關——英之星不二之選

第七場「英之星」報名時雖是馬房第二選擇，但今次的三班千二早已編排兩組，故能獲正選的機會仍極高。早前馬兒退出後，翌周已安排試閘並取得及格，趕得及報跑今場賽事，戰意一層不用懷疑。上仗526場次的賽事水準有目共睹，頭馬「知道必勝」固然厲害，其實「英之星」尾八百米的締速較前駒更勁，今次再戰同程，又有一檔之助，頭馬不二之選。



第九場「贏多多」升班後跑過兩仗都落第而回，看以無力挑戰三班，然而這兩仗落敗均可解釋。前次416場水準甚高，不少馬再出仍交出表現，敗在強手並不失禮；上仗的跑道模式大利放頭，此駒排十二檔被逼留守在後，形勢輸蝕，最終追回一席第五，演出在預期之上。今次排五檔，形勢上好跑得多，同場不少馬匹都具叫座力，此駒若有半冷分頭，捧得過。



珊翠絲