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馬場浮世繪——拍賣會細節須配合抗疫措施

2020-05-01 列印
馬場浮世繪——拍賣會細節須配合抗疫措施
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　　原定於三月二十日舉行的香港國際馬匹拍賣會（第一部分）因疫情而延至五月二十三日，距今只有三個星期，惟馬會仍要等待下周政府公布最新一輪的抗疫措施後，才可決定拍賣會的幾個重要細節，包括座位安排，不過暫已決定不會仿傚早前的澳洲復活節拍賣會般以網上拍賣形式進行，同時也不會如往年般邀請外地拍賣官及競投監察員來港，屆時馬會將安排合適的本地人員負責。

馬場浮世繪
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