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馬場浮世繪——喜蓮騏星單挑群雄

2020-05-02 列印
  明日賽事唯一重頭戲，三級賽皇太后紀念盃，僅得五駒列陣，當中有四駒是來自摩廄，不過東廄的「喜蓮騏星」挾兩連捷之威而臨，鞍上人田泰安表示，此駒近期的進步明顯，過往重口難留的情況不再復見，競跑時較以往容易操控。例如剛戰跑二千米沿途能輕鬆留力，待末段發力便越過對手贏馬。

  上季「喜蓮騏星」既能在此賽跑第三，今次以更成熟及良好狀態出戰，負磅並非太重，將是爭勝分子。

馬場浮世繪
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