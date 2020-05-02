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馬場浮世繪——穆罕默德酋長捐英防疫裝備

2020-05-02 列印
  英國新冠肺炎疫症持續，高多芬集團大老闆穆罕默德酋長亦施以援手，他從中國購入多達六十噸的個人防疫裝備，並分批運往英國，最先一批已於當地時間前日下午運抵希斯路機場，打算捐助予醫護人員使用。穆罕默德酋長發言人解釋謂，鑑於酋長與英國長久的良好關係，決定盡一己之力，務求令醫護人員能在安全環境下工作。

馬場浮世繪
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