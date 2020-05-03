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日報新聞 > 馬經

勝在有方——中華之光成冷值博

2020-05-03 列印
　　「中華之光」外地三戰兩勝，勝出率不低。首季在港評六十九分能勝三班千四，其後再加添四次亞軍，其中一次在泥地短途，證明夠噸位縮程。上季轉到泥地一哩加添兩W，超額完成後進入減分期。大前仗於性能欠佳之谷草一哩重現追勢，稍休後重戴曾得一冠兩亞之眼罩，早前試大閘有此配備走勢復見爽勁。今次排檔適中好追，配上季內騎練曾合作得兩W兩P之潘明輝，冷值得博。

　　「銀亮之星」上季中可在谷草千二跟當起之「載譽歸來」跑近，當時至少有三班中級能力。上仗已見劣勢下追得勁，鬐甲骨裂後遲了兩個月復課，但谷閘按實走勢不差，久別重返田草會有新鮮感刺激，可像廄侶「萬事欣」般用黃俊轉場出冷。「遨遊千里」曾在田草千二氣走「愛添勝」而得亞軍，今次休夠後縮程跑直路賽，可像「大俠士」般放到。

方駿暉
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