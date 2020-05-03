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翠絲過兩關——歡樂一生贏馬有望

2020-05-03 列印
　　第四場「富高八斗」未必超班，但以之前的演出推算，不致於在四班無得鬥。今次同場對手中，「超威星」是不明物體，但首度上陣可以贏晒，同時亦可無影，絕無穩勝之理。另外「都柏名駒」也是名氣大而已，一樣未贏過，大家五十步笑百步之下，「富高八斗」有雷神之助，加上排外檔亦有利發揮，可望替姚廄勝回一仗。

　　潘頓四月份替高伯新出策五匹馬，幾匹熱門都表現平平，反而贏馬的「勇者勝」有八倍，確不易估。今次二人合作第六場「歡樂一生」，號召力應不及莫雷拉的「喜勁驥」。但回看上仗，「歡樂一生」直路出頭過早，以致末段未能貫注到底。今次換上潘頓，拿捏發力點必更為準確，贏馬有望了。

珊翠絲
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