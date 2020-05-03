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日報新聞 > 馬經

健談馬事——有得精彩增程更好

2020-05-03 列印
　　第七場四班草地千六米。上次跑千四得第三的「有得精彩」，韋達刻意安排增程，將第九場千四讓位予廄侶「叻叻精彩」，這兩隻「精彩」都持續進步，跑長二百對「有得精彩」無疑有難度，不過以上仗千四的頭一千快至57秒9，若唔夠氣、唔夠勁，好難唔散兼捱到。今仗跑長二百，只要適當調節跑法，有信心可以打疊好。

　　第九場四班草地千四米。「叻叻精彩」上仗千四入Q，名次比「有得精彩」較好，水準卻唔及後駒，若被安排轉爭千六，對其信心唔大，續爭千四則唔一樣，同場有「嶺寶峯」等前領快馬，出現過慢步速機會唔大，縱再排外檔，大抵與上次分別唔大。

子健
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