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馬場浮世繪——周俊樂歸韋達門下周六登場

2020-05-05 列印
　　曾在澳洲有令人擊節表現的周俊樂，上月初獲馬會宣布發牌返港上陣至本季煞科，而這位新十磅見習騎師的落腳處，經馬會管理層甄選過一眾練馬師的意向書後，昨日終有答案，周俊樂將拜師在韋達門下，同時周俊樂已獲馬會批准，可於本周六的沙田賽事開始披甲。

馬場浮世繪

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