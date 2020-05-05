  • 2020年5月5日 星期二
  • 28º
  • 79%
熱門： 金正恩將軍澳街市汽油彈新冠肺炎零確診

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——希威森日本客串期滿贏十九W

2020-05-05 列印
　　希威森自於三月一日告別香港馬迷後，隨即轉戰日本，而這位南非冠軍騎師在彼邦取得上佳成績，在兩個月的客串期內贏馬十九場，並包括兩場二級賽勝仗。可惜日本中央競馬會有例訂明，首次在日本客串的海外騎師只可在一年內出賽兩個月，所以希威森今次未能在日本添食，並已於剛周日作告別戰，日內會返祖家南非，等待疫情完結恢復賽馬才再上陣。另外，上月被馬會撤銷牌照的利敬國，今日會偕女友啟程返南非。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd