輝灑自如——保住飯碗 好重要

雖然歐洲各地的新冠肺炎疫情慢慢放緩，不過各地對於運動賽事的處理手法也有所不同。早前法國甲組及乙組足球聯賽，成為繼比甲及荷甲後，宣佈賽季腰斬的聯賽，因為當地政府已明言，禁止所有運動賽事在九月前舉行。而另一邊德甲和意甲，都力爭在本月底恢復，英超則希望六月初重燃戰火。大家作為觀眾，當然仍有待未來三兩星期的發展方知後事，不過各持份者都急於完成賽季，箇中牽涉龐大的經濟因素，詳情不再另贅，大家翻看一下多蒙特主席上星期的發言便可明白。



當然筆者從不認為任何經濟和利益因素，可凌駕於民眾的健康，不過世界各地的閉門賽馬經驗，又的確是一個很好的示範，只要好好管理相關人士的個人生活，其實運動賽事是可以繼續進行的。大家看看香港、日本及澳洲的賽馬便可得知了，無疑騎練及職工人員的個人生活可能有所限制，不過如果要在飯碗和短期控制生活二選其一的話，我深信大部份人仍是會選擇前者的。



朱鎮輝