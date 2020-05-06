勝在有方——以戰養戰今晚開勝門

「以戰養戰」來港次仗已在強組跟「聚才」和「閃耀榮光」接近，翌戰已可反勝後駒而跟「大俠士」跑近，後駒最近能輕勝今次同場之「閃電精靈」，確認持續交出三班中級水準。大前仗則以快時間入位，前兩名之「福逸」和「極速王」其後均能勝，水準亦夠高。所以前仗於谷草試準後，上仗縮程到此也看好，果然切入後能跟當銳之「辣臣」串Q而氣走稍蝕位之「奮鬥同心」，此兩駒翌戰能包Q，足證其谷草千二威力值三班頂。看外地七戰得四W三P全入三甲，勝出率夠高且演出準，四歲自購馬見好應可持續。今隔四星期才出，排檔內移而快馬夠多，內疊跟好位後，可憑較佳氣量打開在港勝門。



方駿暉



