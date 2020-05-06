重點出擊——星際精英 質素非凡

今期谷草夜賽又跑九場，久而久之變成常規，近期最大特色是三、四班短途賽經常分拆兩三組，常常出現良莠不齊現象。若有留意晨課，尚可推敲出「幸福老撾」及「青心星」，但「南區寶」和「桃花旺」爆出大冷W，我認為全賴對手更差勁，即使上周三的七歲老馬「好友益」賺了內疊有利場地，也可突破評分新高點。



環看今晚第五場各駒，當中竟只有「首飾傳奇」季內曾在四班贏馬，水準實在一般。短中取長，質素甚新的「星際精英」季內只出賽一次，而且該賽的水準也甚有保證，看來較值得信賴。回看558場次的首兩段步速為46秒83，實屬超慢，「星際精英」被頂三疊轉彎，末段仍能造最快時間追過今次再同場的「銀河飛馬」及「首飾傳奇」，可肯定質素必在後兩駒之上。經一場熱身賽後，「星際精英」的取勝機會只會提升。



安西教練



