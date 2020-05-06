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日報新聞 > 馬經

健談馬事——同盟力量熱都值捧

2020-05-06 列印
　　第一場四班千二米。姚本輝又將「同盟力量」轉交潘頓接手，有望延續最近超高成功率，前仗田草千四靠賺形勢入Q，上次無得賺，隨即打回原形，也許因此才令姚本輝回心轉意，知道田草難搵食，回過頭出王牌報此場，對手面目全非，縱係熱門，卻好過同晚唔少熱門。

  第五場四班千二米。「人和家盛」埋門由賀銘年試閘，結果繼續騎「維港奔流」，表面棄騎才換莫雷拉，無論係唔係都好，只覺「人和家盛」無一樣差過後駒。上次賽後呈不安，可作失準藉口，睇賽前快跳、試閘，都令我滿意，換人兼由上次十二檔變一檔，具備變身條件。

子健

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