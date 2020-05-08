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馬場浮世繪——德國賽事恢復舉行

2020-05-08 列印
  在獲得地方政府批准後，德國於當地時間周四在漢拉華馬場恢復舉行賽馬，當日合共舉行十二場賽事。而今日在拜隆馬場舉行的賽事，因防疫關係仍須閉門作賽，但所有賽事將在德國馬會的網站現場直播。原先德國打算在本周一於多蒙特馬場復賽，可是地方政府遲遲未批准，所以才延至數日展開。

馬場浮世繪
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